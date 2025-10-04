Una grande novità caratterizza l’edizione 2025 di ‘È Cultura’, il grande evento nazionale promosso dall’Associazione Bancaria Italiana (Abi), presieduta da Antonio Patuelli. Nella giornata in cui tradizionalmente banche e fondazioni bancarie aprono gratuitamente alla visita di cittadine e cittadini, scolaresche, turiste e turisti, i propri monumenti ed i propri palazzi, per una iniziativa assieme di conoscenza dei propri capolavori e di festa per la grande tradizione artistica e monumentale del nostro Paese, la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, presieduta da Mirella Falconi Mazzotti, aprirà, per la prima volta nell’evento ‘È Cultura’, gratuitamente le porte dei Musei Byron e del Risorgimento a tutti i visitatori e le visitatrici che, anche senza prenotazione, desidereranno visitare in quel giorno le sale dedicate al Grande Poeta inglese ed al Risorgimento.

L’evento ‘È Cultura’ è in programnma sabato 11 ottobre dalle 10 alle 18. Dopo l’inaugurazione del 29 novembre 2024, a quasi un anno di distanza in cui i Musei sono stati visitati con grande frequenza anche da Capi di Stato, esponenti del mondo della cultura e dell’arte, della musica e del giornalismo, per la prima volta i Musei saranno aperti gratuitamente per tutti. L’iniziativa è particolarmente rivolta alle scuole di ogni ordine e grado per le quali, per motivi organizzativi, si richiede comunque la prenotazione al numero 335 7269756.



I Musei Byron e del Risorgimento non sono però l’unica attrazione della giornata di ‘È Cultura: nell’occasione infatti saranno aperti gratuitamente al pubblico anche i Chiostri Danteschi della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, nella zona del Silenzio attiguo alla Tomba di Dante, e lo storico negozio ex Bubani di piazza del Popolo a Ravenna, ora Private Banking della Cassa, un gioiello di storia ed eleganza liberty nel cuore della città bizantina. Saranno visitabile online anche il Palazzo della Cassa di Ravenna, con una audio e video guida sul sito della Cassa, ed il Palazzo della Banca di Imola