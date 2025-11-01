Un avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, a tutele crescenti, di sette farmacisti collaboratori, livello 1°.

S.F.E.R.A., realtà con sede ad Imola che gestisce attualmente 21 farmacie comunali dislocate nelle province di Bologna e Ravenna, è alla ricerca di specifiche professionalità per potenziare l’organico dei propri presidi sul territorio.

Le competenze di base richieste spaziano dalle capacità tecnico-professionali alla propensione a porsi al servizio del cliente con la predisposizione alla vendita dei prodotti farmaceutici e non farmaceutici. La capacità di lavorare in gruppo e lo spirito di iniziativa completano il profilo.

I farmacisti collaboratori saranno inseriti nell’organico aziendale e nelle relative sedi secondo le esigenze di servizio e dovranno garantire la disponibilità per la copertura degli orari di apertura e turni di guardia farmaceutica con espresso riferimento a turni domenicali/festivi e/o notturni.

Vincolante, per accedere alla selezione, il titolo di studio di diploma di laurea con indicazione del voto in Farmacia e/o equipollente e abilitazione. Ma anche l’iscrizione all’albo professionale dei farmacisti, l’attestazione di ottemperanza dell’obbligo di formazione continua e l’indicazione dettagliata delle esperienze lavorative degli ultimi 5 anni. Costituiscono titoli preferenziali, invece, la conoscenza e l’utilizzo di pc e di programmi gestionali di settore.

La domanda di ammissione alla selezione, redatta esclusivamente su apposita modulistica scaricabile dal sito di S.F.E.R.A. Farmacie (o disponibili presso la sede di S.F.E.R.A. srl al civico 1/A di via della Senerina ad Imola secondo gli orari di lavoro) ed i relativi documenti richiesti per il completamento della candidatura, dovranno pervenire in busta chiusa con modalità di consegna a mano (nei giorni/orari di apertura degli uffici dell’azienda) o spediti mezzo raccomandata A/R entro le ore 12.30 del prossimo 14 novembre.