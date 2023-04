Russi vara un Tavolo del Lavoro: le aziende non trovano lavoratori da assumere

Russi vara un Tavolo del Lavoro in sinergie con alcune imprese del territorio, con le associazioni di categoria, con l’Associazione Emiliano Romagnola di enti autonomi di formazione professionale e con l’Istituto Comprensivo Baccarini. Sono 300 infatti le posizioni lavorative a Russi che non trovano risposta, un numero che però non tiene conto del settore agricolo. La maggior parte riguardano posizioni lavorative nel metalmeccanico. Per questo motivo l’amministrazione comunale ha deciso di varare un progetto di orientamento rivolto agli studenti delle scuole medie e alle loro famiglie per far conoscere loro meglio le opportunità lavorative che il territorio offre e per compiere poi una scelta più consapevole sul proprio futuro a partire dalle scuole superiori. 8 le aziende che hanno sposato il progetto, ma è ancora aperta la possibilità ad aderire.

Partecipano al momento al progetto: Officina Graziani, Frega Srl, Meccanica Mazzotti, Frigo Meccanica, DMO, DML Group Italia, Kvenerland Group