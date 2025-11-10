Paura nella tarda mattinata di oggi a Russi, dove una donna di 71 anni è rimasta ferita in un violento incidente stradale avvenuto in via Ravegnana, nei pressi dell’osteria paninoteca La Rosa.

Secondo le prime ricostruzioni della Polizia Locale di Faenza, l’impatto sarebbe avvenuto durante una manovra di sorpasso tra una Hyundai, condotta dalla 71enne, e una Opel guidata da un uomo. Dopo la collisione, l’auto della donna ha abbattuto un muretto laterale, finendo in un fosso.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 con due ambulanze e l’elisoccorso. A causa del trauma cranico riportato, la donna è stata trasportata in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena. Fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.

Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata hanno causato rallentamenti al traffico per circa un’ora.