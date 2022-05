La recente statistica del “Sole 24 Ore” sulla criminalità pone Ravenna tra i principali capoluoghi in cui si registra un aumento dei reati di tipo predatorio e, in particolare, di quelli commessi a danno delle abitazioni private. La ricerca di una maggiore sicurezza da parte dei cittadini può dunque trovare un’efficace risposta attraverso l’adesione, da parte dei territori, alla cosiddetta “sicurezza partecipata e integrata”. I fenomeni di illegalità destano una sempre crescente percezione di insicurezza e proprio per questo, il Comune di Russi, nella giornata di giovedì 28 aprile 2022, ha firmato il Protocollo d’Intesa per il Controllo di Vicinato presso la Prefettura di Ravenna, che mira a prevenire, tramite la collaborazione tra Forze di polizia, amministratori comunali e cittadini, il verificarsi di casi di microcriminalità.

Dopo circa due anni di sospensione si vuole rilanciare quindi il progetto del CDV, “facendo rete”, sostenendo, regolamentando e implementando le esistenti aggregazioni comunitarie nate spontaneamente sul territorio al fine di monitorare e attenzionare i luoghi più prossimi alle rispettive abitazioni.

Sono in programma tre incontri formativi e informativi sul tema “Sicurezza Partecipata e Controllo di Vicinato”, che avranno luogo in altrettante zone del comune.

Ad ogni incontro la relatrice illustrerà il progetto, i gruppi, le principali regole e i fenomeni da contrastare sul territorio.

La partecipazione al Controllo di Vicinato è aperta a tutti i cittadini maggiorenni residenti o stabilmente dimoranti nel Comune di Russi, che si impegneranno a rispettare le indicazioni del progetto.

PROGRAMMA INCONTRI

Lunedì 16 maggio, ore 20.30

Sala Ravaglia, Centro Culturale Polivalente

Via Cavour, 21 – Russi

Giovedì 19 maggio, ore 20.30

Consiglio di Zona di Godo

Via Piave, 12/a – Godo

Lunedì 23 maggio, ore 20.30

Consiglio di Zona di San Pancrazio

Via G. Randi, 11 – San Pancrazio