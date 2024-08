Come utilizzare la tecnologia in famiglia? A Russi i suggerimenti per promuovere un uso corretto e consapevole degli strumenti tecnologici sono stati raccolti all’interno del «Regolamento digitale scuola – famiglie per il benessere dei nostri figli e delle nostre figlie». Si tratta di un vademecum realizzato attraverso un percorso condiviso che si è svolto nei mesi scorsi con incontri pubblici e un sondaggio proposto ai genitori. Sono stati inoltre coinvolti insegnanti ed educatrici, coordinati dagli esperti del Centro per l’Educazione al Digitale, associazione specializzata nello sviluppo di progetti legati al digitale, rivolti in particolare a scuole e genitori.

Il documento propone una serie di consigli pratici, corredati dalle motivazioni degli esperti, suddivisi in base alle fasce d’età dei bambini/ragazzi. Tra questi, ad esempio, evitare di usare gli schermi per “calmare” il bambino/a, perchè impediscono di sviluppare la capacità di gestire le proprie emozioni e autoregolarsi; è utile definire in famiglia delle regole comuni sull’uso dei dispositivi, creando delle “media free zone” in cui gli schermi non vengono utilizzati, ad esempio durante i pasti; evitare lo smartphone di proprietà prima dei 12 anni, il genitore e la scuola devono spiegare i funzionamenti, i rischi e le opportunità del web e dei social media e va spiegata la distinzione fra “spazio intimo” e “spazio pubblico”. Per quanto riguarda l’uso dei social network dopo i 16 anni, le ultime ricerche scientifiche stanno dimostrando forti correlazioni fra l’uso precoce dei social media e l’incremento dei casi di depressione, ansia, anoressia, autolesionismo, disturbi da deficit di attenzione e iperattività fra gli adolescenti.

Il Regolamento sarà presentato nel corso di una iniziativa aperta a tutti dal titolo «L’educazione digitale nella nostra comunità», in programma a Russi giovedì 5 settembre, alla Scuola secondaria Baccarini, in largo Patuelli 1 (ore 18).

Il testo sarà inoltre pubblicato in versione integrale sul sito del Comune di Russi (www.comune.russi.ra.it).

«Il Regolamento digitale – spiega Grazia Bagnoli, Vice Sindaca e Assessora all’Istruzione – è il punto di arrivo di un percorso articolato, che il Comune di Russi ha avviato negli anni scorsi nell’ambito del progetto “La comunità educante: Formare, Educare, Ascoltare”. Si tratta di un sistema di confronto e collegamento fra tutti i vertici del triangolo relazionale “educatori-docenti/famiglie/studenti”, pilastro fondamentale sia per lo sviluppo dei bambini/ragazzi, sia per il benessere degli adulti ad essi vicini, sia anche per le motivazioni e l’entusiasmo professionale degli educatori e dei docenti. L’obiettivo è proseguire questo cammino condiviso e infatti sono in programma nuove “conversazioni educative” aperte alla cittadinanza (a partire da inizio 2025) e una serie di ulteriori approfondimenti dedicati ai docenti/educatori, con spunti operativi su possibili utilizzi del digitale nelle attività educative, su metodologie didattiche e di ricerca e sulla rimodulazione degli ambienti di apprendimento».