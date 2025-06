Nel primo pomeriggio di oggi verso le 15,30 scontro frontale fra due auto in via Franguilline tra San Pancrazio e Godo dove in passato ci sono stati altri gravi incidenti.

Una Polo guidata da una 18 enne si è scontrata frontalmente con una Peugeot 2008 con a bordo tre persone tra cui un bambino, sul posto sono arrivati immediatamente gli operatori del 118 con ambulanza ed elicottero, ma fortunatamente tutte le persone si sono ferite con codici di bassa gravità è sono state trasportate all’ospedale di Ravenna. Sono intervenuti i Carabinieri, la strada è stata chiusa al traffico, le cause sono in via di accertamento.