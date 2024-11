È stata lanciata ufficialmente ieri la nuova versione del sito web del Comune di Russi, un progetto significativo, realizzato grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), attraverso la misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”. Questa misura ha l’obiettivo di supportare i Comuni italiani nella transizione digitale, migliorando le piattaforme digitali per renderle più accessibili e in linea con le moderne esigenze di cittadini e imprese.

La nuova versione del sito di Russi è stata progettata per garantire una navigazione intuitiva e una maggiore facilità di accesso alle informazioni e ai servizi. La struttura del sito è stata riorganizzata, con sezioni ottimizzate che facilitano la ricerca di documenti, news e servizi comunali, aumentando la trasparenza e l’efficienza nella comunicazione con l’utenza.

Quattro le sezioni principali, raggiungibili dal menù di navigazione sempre presente:

– Amministrazione (per informazioni sugli uffici e sull’Amministrazione in generale)

– Novità (con notizie, comunicati stampa e avvisi)

– Servizi (contenente tutte le schede dei servizi e procedimenti per il cittadino)

– Vivere il Comune (con eventi, luoghi e informazioni sul territorio).

Per cercare un tema specifico, occorre cliccare sulla lente in alto a destra e digitare le parole chiave (ad es. carta di identità). Inoltre, è stata migliorata la compatibilità mobile, rendendo l’accesso da smartphone e tablet più fluido e rispondente alle nuove abitudini digitali.

Uno degli aspetti principali della nuova piattaforma è l’attenzione all’accessibilità: sono stati inseriti strumenti specifici per garantire l’usabilità anche alle persone con disabilità, consentendo una fruizione inclusiva e rispettosa dei diritti digitali. In linea con gli obiettivi del PNRR, questo progetto digitale rappresenta per il Comune di Russi un passo importante per rafforzare la vicinanza tra amministrazione e cittadino, semplificando le pratiche e potenziando la trasparenza.

La nuova piattaforma digitale non solo migliora l’efficacia dei servizi offerti, ma rappresenta anche un investimento sul lungo periodo verso un modello di amministrazione smart e inclusivo, rispondendo ai principi di innovazione e sostenibilità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza