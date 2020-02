Linea Rosa in collaborazione con Krav Maga Romagna, organizza un nuovo corso di autodifesa aperto a tutte le donne, maggiorenni, residenti nel Comune di Russi.

Il corso prevede un numero massimo di 35 partecipanti.

Per accedere alle lezioni pratiche in palestra, è obbligatoria la frequenza a tutti e 3 gli incontri della parte teorica del corso, che si svolgeranno presso il Centro Polivalente, Sala Ravaglia, Via Cavour 21 a Russi, con inizio mercoledì 4 marzo 2019 ore 20,30-22,30 a cadenza settimanale.

Le lezioni pratiche di autodifesa, previa presentazione di certificato medico, si terranno in palestra con orario 20,30/22,30 in collaborazione con l’Associazione Krav Maga Romagna, nelle successive 7 settimane sempre nelle serate del mercoledì.

E’ obbligatoria la preiscrizione via mail, indicando i propri dati anagrafici completi, a linearosa@racine.ra.it (la data della mail farà fede per l’iscrizione, al raggiungimento del numero massimo previsto).

Si darà la precedenza alle donne che non hanno mai partecipato ad altri corsi realizzati da Linea Rosa.