“Letture animate” è un progetto che propone una serie di appuntamenti che si pongono il non semplice obiettivo di appassionare i bambini alla lettura, cercando di trovare le chiavi giuste per coinvolgere, motivare e rendere autonomi anche i lettori più piccoli.

Organizzate dalla Biblioteca Comunale di Russi in collaborazione con le Faville e il gruppo di lettori volontari, le letture animate sono pensate per bambini e bambine dai 3 ai 10 anni e sono basati su temi comuni come l’amicizia, i sentimenti e il rispetto delle diversità. Gli appuntamenti di dicembre saranno dedicati alla magia del Natale.

Sono sei gli appuntamenti in programma:

18 novembre 2022 alle ore 17

Lettura animata per bambini/e dai 3 ai 6 anni con le Faville.

30 novembre 2022 alle ore 17

Lettura animata per bambini/e dai 6 ai 10 anni con il gruppo di lettori volontari.

6 dicembre 2022 alle ore 17

Lettura animata per bambini/e dai 3 ai 6 anni con le Faville.

13 dicembre 2022 alle ore 17

Lettura animata per bambini/e dai 6 ai 10 anni con il gruppo di lettori volontari.

14 gennaio 2023 alle ore 10.30

Lettura animata per bambini/e dai 6 ai 10 anni con il gruppo di lettori volontari.

20 gennaio 2023 alle ore 17

Lettura animata per bambini/e dai 3 ai 6 anni con le Faville.

Posti limitati. Si consiglia la prenotazione.