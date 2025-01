Sono passati 80 anni da quel fatidico 27 gennaio 1945, giorno in cui l’Armata Rossa liberò il campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, svelando al mondo le atrocità naziste.

Tale data è stata scelta simbolicamente dal Parlamento italiano quando nel 2000 ha istituito il Giorno della Memoria proprio in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.

A Russi quest’anno, per tenere vivo il ricordo di ciò che accadde 80 anni fa, saranno organizzati due eventi a cura dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in Ravenna e provincia (ISREC Ravenna), in collaborazione con il Comune e l’ANPI. Inoltre, Pro Loco Russi APS, in collaborazione con il Comune di Russi, l’ANPI e la Parrocchia di Sant’Apollinare, ricorderà il russiano Don Francesco Minghetti, parroco di Masiera dal 1926 al 1945, durante una cerimonia pubblica.

Nel dettaglio:

Lunedì 27 gennaio, ore 20.30, Biblioteca comunale, via Godo Vecchia 10

Presentazione del volume di Daniela Padoan Come una rana d’inverno. Conversazioni con tre donne sopravvissute ad Auschwitz: Liliana Segre, Goti Bauer, Giuliana Tedeschi, con Giuseppe Masetti (ISREC Ravenna). Aprirà l’incontro la Vice Sindaca Grazia Bagnoli.

Il titolo del libro è tratto da una frase di “Se questo è un uomo” di Primo Levi, in cui l’autore paragona le donne di Auschwitz a rane d’inverno per descrivere la loro condizione di completa debolezza e umiliazione. Daniela Padoan raccoglie le testimonianze di tre donne – Liliana Segre, Goti Bauer, Giuliana Tedeschi – sopravvissute al campo femminile di Auschwitz-Birkenau. L’autrice conferisce alle tre interviste il ritmo di una lucida, accorata narrazione, fatta di rimandi e relazioni. Nella storiografia dello sterminio nazista le donne sono pressoché invisibili, la loro presenza, data per acquisita, è sovrapposta a quella maschile e su questa si appiattisce. Ma come è scritto nella postfazione «senza dimenticare per un solo istante che l’obiettivo dei nazisti era cancellare dal mondo gli ebrei, uomini o donne che fossero, riflettere sulla peculiarità delle sofferenze e sopraffazioni patite dalle donne, così come sul loro modo di opporre resistenza e rendere testimonianza, può servire ad allargare di un poco l’ambito di riflessione».

Ingresso libero.

Venerdì 31 gennaio, ore 20.30, Biblioteca comunale, via Godo Vecchia 10

Proiezione del documentario «KZ Dachau», prodotto in Germania nel dopoguerra, con traduzione in italiano del testo originale. Aprirà l’incontro Luca Balbi, Presidente della sezione locale dell’ANPI.

Ingresso libero.

Inoltre, Pro Loco Russi APS, in collaborazione con il Comune di Russi, l’ANPI e la Parrocchia di Sant’Apollinare, ricorderà il russiano Don Francesco Minghetti, parroco di Masiera dal 1926 al 1945, con una cerimonia che si terrà lunedì 27 gennaio, alle ore 11, al Cimitero comunale in via IV Novembre, presso la tomba del sacerdote (oltre il Pantheon, corridoio a destra).

Don Minghetti è stato tra coloro che, durante il periodo nazi-fascista, si sono battuti in favore dei diritti umani e hanno difeso la dignità della persona, salvando intere famiglie in fuga dall’odio razziale.