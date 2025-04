Un altro incidente che vede coinvolti un furgone ed uno scooter questa mattina verso le 7,30 all’incrocio tra la San Vitale e via Faentina Nord alle porte di Russi.

Pe cause in via di accertamento dalla Polizia Locale intervenuta per i rilievi sembra che il furgone una Volkswagen Caddy nell’immettersi nella via principale abbia sbattuto contro lo scooter facendo finire il centauro sull’asfalto. Sul posto gli operatori del 118 che hanno valutato l’intervento dell’Elimedica per il traporto all’Ospedale di Ravenna con un codice di media gravità