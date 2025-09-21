Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi a Russi, dove un incendio è divampato all’ultimo piano di una palazzina privata in via Trieste, nel pieno centro cittadino. L’allarme è scattato intorno alle 13.30, proprio mentre la zona era particolarmente affollata per la Fira di sett dulur. La presenza di bancarelle e stand ha reso più difficoltosi i soccorsi e le operazioni di spegnimento.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Lugo e Ravenna con tre autobotti e un’autoscala, riuscendo a circoscrivere rapidamente le fiamme. All’interno dell’abitazione si trovavano un uomo e il figlio diciottenne, che sono rimasti leggermente intossicati dal fumo.

Entrambi sono stati soccorsi dal personale del 118, giunto con ambulanza e automedica, e trasportati per accertamenti: non sarebbero in condizioni gravi.