La sindaca Valentina Palli ha sottolineato la grande risposta della comunità: “In moltissimi, come sempre, ci avete dato una mano: Protezione civile, Pubblica Assistenza e 118 e Vigili del Fuoco ma anche esercenti per tutto il necessario: Lokale, Bar Porta Nova, Farmacia Rambelli, Oratorio ci hanno fornito gratuitamente e con estrema celerità cibo, bibite, acqua e sali minerali per gli operatori impegnati nello spegnimento dell’incendio. Voglio ringraziarli infinitamente per la generosità e la gentilezza. Nella sfortuna, tutti sono al sicuro e possiamo procedere. Il programma della Fira è integralmente confermato”.

