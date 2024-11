Il 23 e 24 novembre 2024, l’ex Chiesa in Albis (piazza Farini n. 17) ospiterà per il secondo anno consecutivo un evento speciale dedicato ai mattoncini più famosi del mondo: il pubblico troverà una mostra espositiva con le costruzioni di Gianmaria Benini, Daniele Baruzzi, Luca Vassura, Dora Casalino e Riccardo Ponti cinque russiani con la passione per i Lego® e un’area gioco in cui grandi e piccini potranno cimentarsi con tante nuove strutture.

Ma in questa seconda edizione troverete anche una bella novità: una zona dedicata alle creazioni dei bambini della Scuola Primaria di Russi che hanno partecipato realizzando proprie opere Lego® a tema natalizio.

L’intera iniziativa è stata ideata da Gianmaria Benini e dalla famiglia di Giacomo, nostro piccolo concittadino prematuramente scomparso nel 2019, cavaliere del coraggio e grande amante dei LEGO®, in collaborazione con Librimi di Miranda Blosi. Un messaggio di condivisione, di speranza, di unione e di ricordo: un progetto meraviglioso che sfocerà in un “regalo” per i giovani di una delle zone più colpite dall’alluvione del settembre scorso. L’ingresso infatti sarà ad offerta libera ed il ricavato sarà donato al alla Comunità di Traversara per il rifacimento del campetto da calcio dei bambini.