Ieri, in occasione della celebrazione del centenario della Cassa, agenzia di Russi, il locale Nucleo Volontari della Protezione Civile ha voluto ringraziare la Fondazione Cassa di Risparmio per il sostegno assicurato alle attività di soccorso e per l’acquisto dei mezzi necessari. Il Nucleo dei volontari russiani opera in ambito emergenziale su terremoti, rischio idraulico e idrogeologico, antincendio boschivo e maxi emergenze in genere, sempre sotto il controllo del coordinamento della Protezione Civile di Ravenna. Ai volontari di Russi la Fondazione Cassa ha offerto il proprio impegno per la formazione di 8 volontari e l’acquisto di DPI e attrezzature per formare una squadra di salvataggio operativa in zone alluvionate.

Il presidente del Gruppo Cassa di Ravenna Antonio Patuelli e la presidente della Fondazione Mirella Falconi Mazzotti hanno ringraziato per il loro impegno il gruppo dei volontari, alla presenza del Sindaco Valentina Palli nonchè di Giannantonio Mingozzi membro dell’organo di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.