A Russi nei giorni scorsi ha festeggiato i suoi primi 100 anni Adriano Gattelli. Nato a Ravenna, ex camionista con la passione per l’orto e il giardino, dal 1953 è sposato con Alberta, detta Albertina. In questi 71 anni hanno passato tanti momenti, alcuni duri e dolorosi, ma hanno attraversato tutto, stretti insieme. Oggi vivono con il figlio Carlo e il nipotino. A fargli gli auguri da parte di tutta la Città è stata la Sindaca, Valentina Palli, a cui Adriano ha promesso di aspettarla lì per i 101!