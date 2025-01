Festa per Aldo Bezzi, che oggi compie 100 anni, una giornata speciale da trascorrere con i figli, Silvana e Franco, gli amici e i vicini di casa. Nato a Russi l’8 gennaio 1925, è conosciuto in città per aver svolto per anni l’attività di vivaista.

Ancor oggi è autonomo e si concede ancora qualche passeggiata per le vie del centro, occasioni durante le quali saluta amici e conoscenti sempre con molta cordialità.

A portare un abbraccio e gli auguri da parte dell’Amministrazione comunale e dell’intera città questa mattina è stata la Vice Sindaca Grazia Bagnoli, a cui il festeggiato non ha mancato di raccontare alcuni episodi della sua lunga vita. «In questi momenti – le ha detto sorridendo – mi viene da ricordare il passato».