Grave incidente lungo la via Madrara tra una moto ed un trattore venuti in collisione per cause in via di accertamento da parte della Polizia Locale dell’Unione Faentina intervenuta sul posto. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che entrambi i mezzi procedevano nella stessa direzione di Russi ma che il trattore all’improvviso abbia svoltato a sinistra per entrare in strada privata.

Il trattore nel violento impatto è finito nel fosso mentre il motociclista e caduto nell’asfalto rimanendo ferito gravemente. Pronto l’intervento del personale del 118 che viste le condizioni del ferito ha preferito il trasporto con l’elicottero al Bufalini di Cesena, il conducente del trattore lievi ferite