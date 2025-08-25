Ultimo picnic dell’estate nel verde di Palazzo San Giacomo a Russi.Giovedì 28 agosto torna l’appuntamento con “Picnic a Palazzo”, evento promosso da Comune di Russi e Campagna Amica-Coldiretti Ravenna.

Dalle ore 18 alle ore 23 una serata all’insegna del buon cibo contadino, della musica dal vivo e dell’intrattenimento gratuito per grandi e piccoli.

Il Picnic a Palazzo è davvero per tutti! In famiglia, in coppia o con gli amici, basta raggiungere San Giacomo in auto (parcheggio gratuito adiacente al Palazzo, con ingresso da via Fiumazzo) o in bici, portare una coperta, comporre la cassettina-picnic con le bontà contadine a km zero delle aziende agricole Campagna Amica, gustare sotto le stelle e divertirsi!

Durante la serata, oltre ad un mare di buon cibo contadino, sarà possibile firmare per portare più trasparenza e salute in tavola. Sarà infatti presente un punto Coldiretti per sostenere la proposta di legge popolare #nofakeinitaly

L’obiettivo è fermare i cibi importati e spacciati per italiani e difendere la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori, estendendo l’obbligo dell’indicazione di origine in etichetta a tutti i prodotti alimentari in commercio nell’Ue.

Sarà inoltre visitabile gratuitamente la mostra “Libri [quasi] mai mai visti”, una mostra dei migliori libri-oggetto della storica manifestazione curata da Gianni Zauli, ospitata all’interno del Palazzo fino al 22 settembre 2025.

Di seguito il programma nel dettaglio:

GIOVEDÌ 28 AGOSTO 2025

Ore 18:00:

apertura del market creativo, del mercato contadino e della mostra “Libri [quasi] mai mai visti”;

“Giocare con niente, imparare molto“: laboratorio di costruzione di giochi contadini con materiali di recupero a cura dell’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo (dai 4 anni in su, prenotazione obbligatoria, preferibilmente su WhatsApp, al 347 8638450).

Ore 18:30:

Alice Iaquinta presenta “Scrigni in legno“, laboratorio artistico-manuale (dai 5 anni in su, prenotazione obbligatoria, preferibilmente su WhatsApp, al 347 8638450).

Ore 19.30:

Musica dal vivo con i Solmeriggio. La band romagnola torna con una nuova voce e con il suo slow folk d’autore. Per l’occasione verranno presentati i brani del nuovo Ep “Segnali di fumo”.

Ore 20.30:

Dopo il successo dello scorso anno, torna sul palco la big band russiana Old Number Six tra hit italiane senza tempo ed evergreen internazionali.

Durante la serata ogni partecipante potrà comporre la propria cassettina Picnic con:

le paste fatte in casa, i formaggi, le insalatine e le macedonie fresche di Ortofrutta Pattuelli (Russi);

il miele di collina, la crema di marroni e la piadina di Fattoria Cà di Sino (Brisighella);

la piadina e i salumi di mora romagnola dell’Az. Agr. Cà ad Là (Brisighella);

il gelato naturale di Sbrino (Ravenna);

le pizze e i dolci vegan di Panificio agricolo La Pagnotta (Castiglione di Ravenna)

i vini autoctoni e gli agri-aperitivi romagnoli di Az. Agr. Ravagli (Ragone);

la birra agricola di Birrificio La Mata (Solarolo).

Si potranno gustare le eccellenze gastronomiche del menù rilassandosi sotto le stelle. È consigliato portare con sé un telo o una coperta per potersi sdraiare nel prato o sui pallet che saranno messi a disposizione oltre ai classici tavoli.