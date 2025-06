A Russi l’estate si colora di un nuovo ricco programma di eventi, pronti a trasformare le serate in città in un mix di divertimento, musica e gusto. Tra concerti sotto le stelle, cinema all’aperto, performance artistiche, sapori unici e attività per grandi e piccoli, ogni settimana propone un viaggio tra emozioni, incontri e scoperte, che porterà dritto al cuore pulsante degli eventi russiani: l’attesissima Fira di Sett Dulur, che tornerà a far vibrare le strade e le piazze di Russi da mercoledì 17 a lunedì 22 settembre.

Novità di quest’anno, sono gli appuntamenti pensati per coinvolgere i giovani, a cura della nuova associazione Iki-guys, e la rassegna Retrolokale, all’insegna del cibo e del benessere, a cura di Lokale e Pro Loco Russi.

Imperdibili le date del Ravenna Festival, che a Palazzo San Giacomo farà risuonare le vibranti note della musica folk irlandese e degli spiritual jazz. La seicentesca dimora estiva dei conti Rasponi sarà teatro anche della mostra estiva, quest’anno dedicata ai Libri (quasi) mai mai visti, a cura di Gianni Zauli, e ospiterà, come ormai tradizione, le suggestive proiezioni all’aperto della rassegna Cine San Giacomo, gli apprezzati pic-nic in collaborazione con Coldiretti e Campagna Amica, le visite guidate a cura di Pro Loco Russi.

L’Emilia Romagna Festival, invece, farà tappa a Russi con l’esibizione di Barend Middelhoff, tra i sassofonisti più richiesti della scena europea attuale.

Dopo il successo dello scorso anno, tornano infine le serate di shopping e divertimento (che quest’anno salgono da tre a quattro) dal titolo “Dire, Fare, creare”, realizzate dal Comune in collaborazione con i commercianti russiani.

L’elenco dettagliato degli eventi, con le indicazioni di luoghi e orari, è consultabile anche online, sul sito del Comune: www.comune.russi.ra.it.

PROGRAMMA

giovedì 5 giugno

ore 20.00 | cortile C.C.P. | via G. Bruno

RETROLOKALE: BENESSERE A TAVOLA

re.life – scegli oggi il tuo domani

a cura di Lokale e Pro Loco Russi

6-9 giugno

Pezzolo

FESTA DE MUTOR

7-28 giugno

Punto inComune | piazza Farini 34

SCRIVERE NEL REGNO DEL SUONO

mostra personale di Francesca Baldini

domenica 8 giugno

ore 8.00 | San Pancrazio

CORSA D’ESTATE

a cura di Podistica S. Pancrazio

martedì 10 giugno

dalle 19 alle 22 | H2O Officina | via Godo Vecchia 8/2

WAVE: FILM + PIZZA

serata a tema per ragazzi e ragazze

11-19 giugno

Campo Bucci | via Calderana

TORNEO DI CALCIO A 5

a cura di Iki-guys

mercoledì 11 giugno

ore 20.30 | Biblioteca Comunale

ALLA RICERCA DEL TEMPO PERDUTO

laboratorio teatrale a cura di Spazio A

ore 21.15 | piazzetta Dante

E…STATE CON NOI

presentazione del libro “Spinascura”

con Federica Frezza e Martina Peloponesi

giovedì 12 giugno

ore 21.00 | Giardino della Rocca “T. Melandri”

A PASSO DI FIABA…IN FIABA

fiaba itinerante a Russi

venerdì 13 giugno

ore 19.30 | ex Lavatoio | via Godo Vecchia 8/2

TEATRO E TRADIZIONE

a cura di Iki-guys

sabato 14 giugno

ore 18.00 | Parco Falcone Borsellino

CAMMINATA DEL DONO

con premiazione donatori – a cura di AVIS Russi

domenica 15 giugno

Godo

FESTA DELLO SPORT

ore 15.00 e ore 16.00 | Villa Romana

GIORNATA EUROPEA DELL’ARCHEOLOGIA

visita a cura di Pro Loco Russi

lunedì 16 giugno

dalle ore 18.30 | corso Farini

DIRE, FARE, CREARE

musica, laboratori e divertimento per grandi e piccini

martedì 17 giugno

dalle 19 alle 22 | H2O Officina | via Godo Vecchia 8/2

WAVE: LAB ARTISTICO E ATTIVITÀ RICREATIVA

serata a tema per ragazzi e ragazze

ore 20.45 | Giardino della Rocca “T. Melandri”

LA METEOROLOGIA SPIEGATA A MIA NONNA

con Marco Andalò di AdessoDopoVelaSpiego

a cura di Pesate in brodo di Pro Loco Russi

mercoledì 18 giugno

ore 21.15 | piazzetta Dante

E…STATE CON NOI

presentazione del libro “La montagna del lago”

con Jacopo De Michelis

giovedì 19 giugno

ore 20.00 | cortile C.C.P. | via G. Bruno

RETROLOKALE: VOLERSI BENE A TAVOLA E OLTRE

cibi sani, buone abitudini alimentari e salute

a cura di Lokale e Pro Loco Russi

ore 21.30 | ex Lavatoio | via Godo Vecchia 8/2

URBAN SHOW

a cura di Iki-guys

20 giugno-22 settembre

Palazzo San Giacomo

LIBRI [QUASI] MAI MAI VISTI

mostra di molti dei migliori libri (mai mai visti) della storica manifestazione

a cura di Gianni Zauli

inaugurazione venerdì 20 giugno alle ore 18.00

sabato 21 giugno

ore 9 | piazza Farini 39

INAUGURAZIONE OSPEDALE DI COMUNITÀ

domenica 22 giugno

dalle ore 15.00 | Godo | Parco Ragazzini

PICNIC

lunedì 23 giugno

dalle ore 18.30 | corso Farini

DIRE, FARE, CREARE

musica, laboratori e divertimento per grandi e piccini

24-26 giugno

Tensostruttura | largo VI Regg.to Bersaglieri

RUSSI ROCK BASKET

martedì 24 giugno

ore 21.00 | San Pancrazio | Museo della Vita Contadina

SERATA DI SAN GIOVANNI

con il Trio Iftode e Gabriele Zelli

mercoledì 25 giugno

ore 18.00 | Palazzetto dello Sport

INAUGURAZIONE MURALE

con Artej – Ritagli d’Arte

ore 20.30 | Biblioteca Comunale

ALLA RICERCA DEL TEMPO PERDUTO

laboratorio teatrale a cura di Spazio A

ore 21.00 | San Pancrazio | Museo della Vita Contadina

SERATA DI POESIA E PROSA DIALETTALE ROMAGNOLA

a cura di Pro Loco Russi e Ass. culturale La Grama

ore 21.00 | Il Mantello | via Roma

MERCOLEDÌ TRA COCOMERO, FRUTTA FRESCA E DON CAMILLO

giovedì 26 giugno

ore 21.00 | Giardino della Rocca “T. Melandri”

LA ROMAGNA NEL CUORE

concerto della Corale “Domenico Babini”

venerdì 27 giugno

ore 19.30 | C.S.C. Porta Nova | via Aldo Moro 2/1

CENA DEI POPOLI

sabato 28 giugno

ore 18.00 | Palazzo San Giacomo

VISITA GUIDATA A PALAZZO

con Marcella Culatti

ore 21.30 | Palazzo San Giacomo

RAVENNA FESTIVAL: LA LUNGA NOTTE IRLANDESE

domenica 29 giugno

ore 21.30 | Palazzo San Giacomo

RAVENNA FESTIVAL: LA NOTTE DELLO SPIRITUAL JAZZ

lunedì 30 giugno

dalle 10 alle 12 | Biblioteca Comunale

ESTATE A COLORI: URBAN SKETCH

laboratorio di acquerello con Tabita Frulli

da 7 a 12 anni

dalle ore 18.30 | corso Farini

DIRE, FARE, CREARE

musica, laboratori e divertimento per grandi e piccini

martedì 1° luglio

ore 20.45 | Giardino della Rocca “T. Melandri”

I BAR DI RUSSI UNA VOLTA

a cura di Pesate in brodo di Pro Loco Russi

2-5 luglio

Giardino della Rocca “T. Melandri”

RUSSI ROCK BEER

mercoledì 2 luglio

dalle 10 alle 12 | Biblioteca Comunale

ESTATE A COLORI: URBAN SKETCH

laboratorio di acquerello con Tabita Frulli

da 7 a 12 anni

ore 21.00 | Il Mantello | via Roma

MERCOLEDÌ TRA COCOMERO, FRUTTA FRESCA E DON CAMILLO

venerdì 4 luglio

dalle 10 alle 12 | Biblioteca Comunale

ESTATE A COLORI: URBAN SKETCH

laboratorio di acquerello con Tabita Frulli

da 7 a 12 anni

ore 20.00 | ex Lavatoio | via Godo Vecchia 8/2

SERATA CON PAELLA

a cura di Iki-guys

sabato 5 luglio

ore 21.00 | piazzetta Dante

TACABANDA – con Banda Città di Russi

lunedì 7 luglio

dalle 10.00 alle 12.00 | Biblioteca Comunale

ESTATE A COLORI: ANIMALI MARINI

laboratorio di acquerello con Tabita Frulli

da 7 a 12 anni

dalle ore 18.30 | corso Farini

DIRE, FARE, CREARE

musica, laboratori e divertimento per grandi e piccini

martedì 8 luglio

ore 21.00 | Palazzo San Giacomo

CINE-SAN GIACOMO – proiezione film

mercoledì 9 luglio

dalle 10 alle 12 | Biblioteca Comunale

ESTATE A COLORI: ANIMALI MARINI

laboratorio di acquerello con Tabita Frulli

da 7 a 12 anni

ore 20.30 | Biblioteca Comunale

ALLA RICERCA DEL TEMPO PERDUTO

laboratorio teatrale a cura di Spazio A

giovedì 10 luglio

ore 20.00 | cortile C.C.P. | via G. Bruno

RETROLOKALE: STORIA E CURIOSITÀ DEL MAH-JONG

a cura di Lokale e Pro Loco Russi

venerdì 11 luglio

dalle 10 alle 12 | Biblioteca Comunale

ESTATE A COLORI: ANIMALI MARINI

laboratorio di acquerello con Tabita Frulli

da 7 a 12 anni

ore 21.00 | C.S.C. Porta Nova | via Aldo Moro 2/1

SERE D’ESTATE

lotteria di autofinanziamento con intermezzi comici di Alfonso Nadiani

ore 21.15 | Giardino della Rocca “T. Melandri”

UNA VOCE…TANTE VOCI!

concerto del coro e solisti di Chorus Fantasy APS

sabato 12 luglio

ore 21.00 | piazzetta Dante

TACABANDA

ore 21.00 | San Pancrazio | Museo della Vita Contadina

LA BAMBOZA

commedia dialettale della compagnia Cosimo Morelli

domenica 13 luglio

ore 21.30 | Giardino della Rocca “T. Melandri”

ER FESTIVAL: THE BIG FIVE

Barend Middelhoff Quartet in concerto

lunedì 14 luglio

ore 21.30 | Giardino della Rocca “T. Melandri”

VACANZE DI NATALE 1983

proiezione film a cura di Pesate in brodo di Pro Loco Russi

martedì 15 luglio

ore 21.00 | Palazzo San Giacomo

CINE-SAN GIACOMO – proiezione film

mercoledì 16 luglio

ore 20.45 | Biblioteca Comunale

FERITE INVISIBILI: LA BATTAGLIA DELLA MENTE TRA PTSD, TRAUMI INTERGENERAZIONALI E GUERRA PSICOLOGICA

un incontro per comprendere il devastante impatto della guerra sul cervello umano tramite neuroscienze, psicologia e filmati originali d’epoca

a cura di ANPI sez. Russi

ore 21.00 | Il Mantello | via Roma

MERCOLEDÌ TRA COCOMERO, FRUTTA FRESCA E DON CAMILLO

giovedì 17 luglio

ore 18.00 | Palazzo San Giacomo

APERITIVO CON INCURSIONI SONORE E LETTERARIE

evento collaterale della mostra Libri [quasi] mai mai visti

ore 20.00 | cortile C.C.P. | via G. Bruno

RETROLOKALE: CIBO CHE AIUTA

presentazione del libro “I sapori di Conventello House”

con Cristina Camorani e suo figlio Matteo

a cura di Lokale e Pro Loco Russi

venerdì 18 luglio

ore 21.00 | C.S.C. Porta Nova | via Aldo Moro 2/1

SERE D’ESTATE

concerto rock

sabato 19 luglio

ore 21.00 | piazzetta Dante

TACABANDA

lunedì 21 luglio

ore 19.00 | C.S.C. Porta Nova | via Aldo Moro 2/1

PASTA ANTIFASCISTA

a cura di ANPI sezione Russi

ore 20.30 | Biblioteca Comunale

ALLA RICERCA DEL TEMPO PERDUTO

laboratorio teatrale a cura di Spazio A

22 luglio-4 agosto

ex chiesa in Albis | piazza Farini

BIANCO, NERO E A COLORI

mostra del Gruppo Fotografico di Pro Loco Russi

martedì 22 luglio

ore 21.00 | Palazzo San Giacomo

CINE-SAN GIACOMO – proiezione film

giovedì 24 luglio

dalle ore 18.00 | Palazzo San Giacomo

PICNIC A PALAZZO

con Tonno in concerto

in collaborazione con Campagna Amica

ore 21.00 | San Pancrazio | Museo della Vita Contadina

TRIBUTO A FABRIZIO DE ANDRÈ

con il Gruppo Enda

venerdì 25 luglio

ore 21.00 | C.S.C. Porta Nova | via Aldo Moro 2/1

SERE D’ESTATE

i Sunadur ad Porta Nova

sabato 26 luglio

ore 18.00 | Palazzo San Giacomo

VISITA GUIDATA A PALAZZO

con Monica Buldrini

martedì 29 luglio

ore 21.00 | Palazzo San Giacomo

CINE-SAN GIACOMO – proiezione film

mercoledì 30 luglio

ore 21.15 | cortile C.C.P. | via G. Bruno

VISIONI SOTTO LE STELLE

videoclip di viaggi, natura, paesaggi e altro

a cura del Gruppo Fotografico di Pro Loco Russi

giovedì 31 luglio

ore 20.00 | cortile C.C.P. | via G. Bruno

RETROLOKALE: IL MELOGRANO VERDE DI RUSSI

a cura di Lokale e Pro Loco Russi

venerdì 1° agosto

ore 21.00 | San Pancrazio | Museo della Vita Contadina

INT E’ BAR D ZANARDO

commedia dialettale con la compagnia Cvi de Bosc Baroni

ore 21.00 | Giardino della Rocca “T. Melandri”

UN PALCO PER GLI APPASSIONATI

sabato 2 agosto

ore 21.00 | C.S.C. Porta Nova | via Aldo Moro 2/1

SERE D’ESTATE

arrivano i burattini di Massimiliano Venturi

martedì 5 agosto

ore 21.00 | Palazzo San Giacomo

CINE-SAN GIACOMO – proiezione film

ore 21.00 | Giardino della Rocca “T. Melandri”

NOTTE SOTTO LE STELLE – serata di musica e poesia

giovedì 7 agosto

ore 21.00 | Chiesa di San Giacomo

I LUOGHI DELLO SPIRITO E DEL TEMPO

concerto a cura di Collegium Musicum Classense

visite guidate al Palazzo a cura di Pro Loco Russi

venerdì 8 agosto

ore 21.00 | C.S.C. Porta Nova | via Aldo Moro 2/1

SERE D’ESTATE

Daniela Peroni e Simone Rostellato in concerto

sabato 9 agosto

dalle 20 alle 24 | Palazzo San Giacomo

LIBRI [QUASI] MAI MAI VISTI

apertura straordinaria notturna della mostra

martedì 12 agosto

ore 21.00 | Palazzo San Giacomo

CINE-SAN GIACOMO – proiezione film

giovedì 14 agosto

ore 18.00 | Palazzo San Giacomo

APERITIVO CON INCURSIONI SONORE E LETTERARIE

evento collaterale della mostra Libri [quasi] mai mai visti

martedì 19 agosto

ore 21.00 | Palazzo San Giacomo

CINE-SAN GIACOMO – proiezione film

giovedì 21 agosto

ore 18.00 | Palazzo San Giacomo

APERITIVO CON INCURSIONI SONORE E LETTERARIE

evento collaterale della mostra Libri [quasi] mai mai visti

venerdì 22 agosto

ore 21.00 | Giardino della Rocca “T. Melandri”

UN PALCO PER GLI APPASSIONATI

martedì 26 agosto

ore 21.00 | Palazzo San Giacomo

CINE-SAN GIACOMO – proiezione film

mercoledì 27 agosto

ore 21.00 | Torrione della Fontana

LA CITTÀ DELLE VITE INFINITE

a cura di Le belle bandiere

giovedì 28 agosto

dalle ore 18.00 | Palazzo San Giacomo

PICNIC A PALAZZO

con Solmeriggio e Old Number Six in concerto

in collaborazione con Campagna Amica

sabato 30 agosto

ore 18.00 | Palazzo San Giacomo

VISITA GUIDATA A PALAZZO

con Manuela Guerra

venerdì 5 settembre

ore 20.30 | Giardino della Rocca “T. Melandri”

FARFALLE BIANCHE

letture e musica con Adriana Corbelli, Sandra Melandri e Sonia Davis

a cura di Linea Rosa

sabato 6 settembre

ore 17.30 | luogo da definire

RACCONTI IN VIAGGIO: LE FIABE

passeggiata sulle strade della tradizione

a cura di Strada della Romagna

INOLTRE…

Parco Berlinguer | ingresso via IV novembre

TORNIAMO TUTTI IN PISTA

a cura di Giuseppe & Friends

tutti i martedì dal 17 giugno dalle ore 20.45

TANGO ARGENTINO CON BARBARA FACCANI

milonga con musicalizador

tutti i mercoledì dall’11 giugno dalle ore 20.15

BALLIAMO INSIEME CON DJ GIPPO