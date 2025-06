Novità nel panorama degli eventi estivi a Russi è la rassegna di incontri dal titolo RetroLokale, che vede la collaborazione tra Pro Loco Russi e Lokale, l’attività food & drink nata lo scorso anno da un’idea di Insolito Ristorante. La rassegna, dedicata in prevalenza al benessere e ai benefici di rigenerare mente e corpo anche attraverso un’alimentazione sana, si svolge nell’accogliente giardino del Centro culturale polivalente di Russi, con ingresso da via G. Bruno.

Chi volesse trascorre le serate estive anche solo sorseggiando un drink, ma senza cenare al tavolo, può raggiungere direttamente il cortile di RetroLokale.



Tutte le serate hanno inizio alle ore 20.

«La Pro Loco – spiega il Presidente Luigi Rusticali – ha grande attenzione alla promozione del territorio e in questo è importante collaborare con le realtà della nostra città a vantaggio del benessere comune. E così, Pro Loco ha raccolto con piacere la proposta di Lokale, tramite Daniele Baruzzi, di collaborare per promuovere gradevoli serate, sempre cullati dalla tradizione di Romagna. Il Lokale di Russi, figlio dell’Insolito Ristorante dello Chef Daniele Baruzzi e Stefano Zappi che ha aperto a luglio dell’anno scorso in Piazza Baccarini, ha come filosofia la valorizzazione delle piccole realtà commerciali del territorio. Sono molti gli eventi che hanno organizzato proponendo cene a tema con prodotti locali, a km zero».

Anche in questi giovedì, fino alla fine di luglio, la cucina del Lokale ospiterà persone e realtà del territorio, unendo così il buon cibo alla cultura locale.

«Ogni serata – aggiunge Rusticali – avrà un tema diverso, con un menù dedicato, e un ospite che racconterà qualche aneddoto e curiosità o spiegherà in modo più approfondito il tema di quella serata. Saranno incontri molto piacevoli e conviviali e con l’atmosfera che lo staff del Lokale riesce a creare, nell’accogliente cortile del Centro Culturale Polivalente di Russi, – conclude – ci si sente fra amici».

Prossime iniziative

giovedì 19 giugno

BELLEZZA E BENESSERE: il filo invisibile tra pelle e intestino

Con la dott.ssa Elena Tamburini, farmacista e consulente alimentare

giovedì 10 luglio

IL MELOGRANO VERDE DI RUSSI



giovedì 17 luglio

CIBO CHE AIUTA

presentazione del libro “I sapori di Conventello House”, con Cristina Camorani e suo figlio Matteo