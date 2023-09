“L’Amministrazione comunale di Russi è lieta di invitare la cittadinanza tutta alla cerimonia di firma del Patto di gemellaggio tra i Comuni di Russi e Montescudo-Monte Colombo (Rimini), in programma sabato 16 settembre 2023, alle ore 10.30, al giardino della Rocca «T. Melandri» di Russi, in largo Dante Marcucci.

Nel corso della cerimonia interverranno la Sindaca di Russi Valentina Palli, il Sindaco di Montescudo-Monte Colombo Gian Marco Casadei, Antonio Patuelli Cittadino Onorario di Russi, i Presidenti dei Comitati di Gemellaggio e delle rispettive Pro Loco. Sarà presente la Banda Città di Russi.

Il Patto di gemellaggio suggella il legame storico tra la Comunità di Russi e quella di Montescudo-Monte Colombo, grazie a due illustri cittadini russiani: Luigi Carlo Farini, medico, scienziato, storico, patriota e statista italiano, più volte Ministro ed anche Presidente del Consiglio dei Ministri, e il figlio Domenico Farini, militare e uomo di Stato, unico italiano che sia stato sia Presidente della Camera dei deputati sia Presidente del Senato.

Luigi Carlo Farini fu medico di famiglia a Montescudo nel 1934 e 1935, dove il 2 luglio 1934, nacque il figlio Domenico.

«Questi due uomini – spiega Jacta Gori, Assessora ai Gemellaggi del Comune di Russi – incarnano i valori che hanno fatto grande l’Italia, valori che vogliamo richiamare con questo atto ufficiale, valori che riteniamo fondamentali per ogni individuo, quali l’uguaglianza e la solidarietà, la sacralità della vita, del suo scorrere, del suo divenire, del raggiungere collettivamente obiettivi di sviluppo e di crescita. Auspichiamo che gli scambi futuri tra il Comune di Russi e il Comune di Montescudo-Monte Colombo possano apportare benefici per entrambe le Comunità nei settori socio-culturale, turistico, economico e anche istituzionale. Inoltre questa amicizia e collaborazione diventerà una futura esperienza di vita sociale per le rispettive realtà associative, anche tramite l’organizzazione di feste, manifestazioni, attività culturali, ricreative e scambi tra le istituzioni scolastiche».

Analoga cerimonia si terrà a Montescudo-Monte Colombo il prossimo 14 ottobre. Nell’occasione verranno inaugurate due lapidi sulla facciata del Municipio, intitolata una piazza nel centro storico di Montescudo a Luigi Carlo Farini, e a Domenico Farini sarà dedicata l’attuale Piazza del Municipio”.