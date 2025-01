Prosegue il rapporto di collaborazione tra il Comune di Russi e l’Università per la Formazione Permanente degli Adulti “Giovanna Bosi Maramotti” di Ravenna con il corso “Inglese per viaggiare”, ciclo di lezioni finalizzate a fornire a chi va all’estero un’indispensabile arma di sopravvivenza.

Un corso intensivo con molti giochi di ruolo utile per imparare frasi, vocaboli e modi di dire. Per accedere al corso è necessaria una conoscenza della lingua inglese almeno di un secondo livello: è previsto un test di ammissione.

Il corso consiste in 10 lezioni che si terranno presso la Biblioteca Comunale di Russi in via Godo Vecchia 10 nella giornata del sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 a partire dal 18 gennaio 2025. Il costo per la partecipazione al corso è di € 100,00 + € 15,00 per la tessera associativa annuale.

Al momento dell’iscrizione, è previsto un semplice test per i nuovi iscritti al corso per verificare il livello di preparazione.

Per informazioni e iscrizioni contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Russi telefonando al numero 0544 587642/1 o mandando una mail a cultura@comune.russi.ra.it.

Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.