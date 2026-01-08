Il Comune di Russi è partner del progetto UniVERSOgiovani, presentato dal Comune di Ravenna e cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito della L.R. n. 14/08 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” e Fondo nazionale Politiche giovanili. Contributi regionali per interventi a favore dei giovani per il biennio 2025/2026.

L’azione progettuale coinvolge il territorio dei Comuni di Ravenna, Russi e Cervia (Distretto di Ravenna).

Azioni previste:

– coprogettazione con i giovani utenti degli Informagiovani. Lo scopo è indagare i bisogni reali dei ragazzi/e e le modalità migliori per entrare in contatto con tali bisogni e fornire una risposta il più efficace possibile.

– consolidare le progettualità degli Informagiovani nel contrasto alla dispersione e nei servizi di orientamento nelle fasi di snodo dei ragazzi/e, grazie all’apertura di sportelli di riorientamento durante l’orario scolastico negli Istituti scolastici aderenti e alla conduzione di un laboratorio di Podcast specialmente rivolto agli studenti a rischio drop out.

– attuazione alle azioni emergenti dai focus con i ragazzi/e coinvolti nella prima azione.

Focus Group

La prima fase del progetto prevede il coinvolgimento attivo dei giovani nel miglioramento dei servizi offerti dagli sportelli Informagiovani del territorio.

Per questo anche a Russi si svolgerà una iniziativa di ascolto e confronto, dedicata ai ragazzi tra i 15 e i 25 anni con la voglia di esprimere il loro punto di vista sulle politiche giovanili di Russi.

L’appuntamento è giovedì 22 gennaio 2026, ore 16-19, alla Biblioteca comunale in via Godo Vecchia 10.

Ma che cos’è un Focus Group?

È un incontro informale dove ragazze e ragazzi possono esprimere le loro idee, bisogni e aspettative sui servizi dell’Informagiovani. Non ci sono risposte giuste o sbagliate: l’intento è ascoltare le proposte, i pensieri per parlarne insieme.

Coloro che sono interessati a contribuire alle politiche pubbliche giovanili del Comune, scambiando opinioni con i propri coetanei, sono invitati a partecipare all’incontro del 22 gennaio 2026.

L’obiettivo è costruire in modo partecipato l’Informagiovani del futuro.

Come si svolgerà l’incontro?

Un piccolo gruppo di 10-12 persone (per cui è consigliato prenotare la partecipazione) per un’ora e mezzo si confronterà, in maniera informale, su molteplici aspetti che riguardano l’Informagiovani, per far sì che possa diventare sempre di più un luogo e uno spazio sociale costruito sulle esigenze dei giovani.

Per prenotazioni: tel. 0544 587662 (martedì e giovedì, dalle 14.30 alle 17.30) oppure scrivere a cultura@comune.russi.ra.it.