Paura nella tarda mattinata di sabato su via Madrara, la strada provinciale che collega Russi a Cotignola.

Intorno alle 12.30, una 52enne di Cotignola, alla guida di una Fiat 500X, ha perso il controllo della vettura, finendo dapprima nella corsia opposta e poi nel fosso laterale, dove l’auto si è ribaltata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza ed elisoccorso, insieme ai Vigili del fuoco di Lugo e agli agenti della Polizia Locale della Bassa Romagna, che si sono occupati dei rilievi e della gestione del traffico.

La donna è stata trasportata in codice di media gravità all’ospedale Bufalini di Cesena.

L’incidente ha causato rallentamenti alla viabilità per il tempo necessario alle operazioni di soccorso e rimozione del mezzo.