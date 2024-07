Giovedì 4 luglio, alle ore 21.15, presso il giardino della Rocca “T. Melandri” si terrà l’evento A PASSO DI FIABA…IN FIABA, promosso dal Comune di Russi in collaborazione con l’Associazione culturale LA GRAMA e IdeaDanza Russi.

La serata prevede un “viaggio” attraverso le otto passate edizioni di A Passo di Fiaba (2016/2023), rassegna di fiabe itineranti portate in scena a San Pancrazio e tratte dalla raccolta «Fiabe di Romagna» di E. Silvestroni e E. Baldini.

Il pubblico potrà scoprire il magico mondo delle fiabe locali e dei suoi personaggi grazie a foto, video, conversazioni e letture a tema in attesa della prossima fiaba, dal titolo “Il Cavallo bianco”, che sarà portata in scena a San Pancrazio il 12 ottobre 2024 (regia di Patrizia Abbate).

La cultura popolare, espressione di una realtà in via di scomparsa, sta perdendo progressivamente la possibilità di sopravvivere in un mondo che è sempre più lontano da quello tradizionale, un mondo in cui quella cultura non è più funzionale ai nuovi modelli di vita. Si perdono così usanze, tradizioni, credenze, si perde un sapere a lungo tramandato, così come potrebbe perdersi la lingua in cui quella cultura si esprimeva, il dialetto.

L’Amministrazione comunale intende custodire e promuovere la narrativa popolare e l’immaginario collettivo tradizionale delle favole, impegnandosi, grazie al coinvolgimento delle alle Associazioni del territorio, in progetti di riscoperta e valorizzazione della fiaba.

Ingresso libero e gratuito.