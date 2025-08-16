Questa mattina a Ravenna, sulla Linea 170, è stato necessario sostituire un bus di START Romagna che lamentava un’anomalia ad una ruota. L’attenzione e lo scrupolo dell’autista hanno reso possibile l’intervento tempestivo, in quanto la ruota stava perdendo alcuni bulloni che la serravano nella posizione posteriore sinistra. È intervenuta la Polizia Locale di Ravenna. Il riflesso del conducente ha evitato rischi per i passeggeri ed eventuali danni.

Start Romagna ha già avviato una indagine interna per capire le motivazioni dell’accaduto e, insieme al personale delle officine, saranno individuate motivazioni ed eventuali modifiche del processo di controllo.