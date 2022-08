Dopo le infinite emozioni dell’ultimo campionato il Ravenna FC è pronto a presentare la campagna abbonamenti per la prossima stagione, che si presenta ancora più avvincente e competitiva.

Per un Ravenna che vuol essere protagonista con ogni avversario, la campagna si presenta con un claim altrettanto aggressivo: “Ruggiamo insieme!”. Uno stimolo ad ogni giallorosso a correre sugli spalti a sostenere con forza i leoni che scenderanno in campo per difendere quei colori che scaldano l’anima ed il cuore di tutti noi ravennati.

Da domani, mercoledì 24 agosto, sarà possibile recarsi presso l’ufficio ticketing della segreteria dello stadio Bruno Benelli (ingresso da via punta stilo 29), per sottoscrivere le tessere di abbonamento ed assicurarsi ad un prezzo agevolato il proprio posto al fianco della squadra. Quel rito di mezza estate che prepara già alle prossime emozioni del campionato e che fa sentire parte integrante della grande famiglia giallorossa.

Le tariffe della campagna abbonamenti si presentano aggressive come il claim, con le promozioni si sviluppano su due linee guida.

La prima va a stimolare il tifo più giovane, con una tariffa simbolica a 10,00 euro per gli under 14 ed un unica tariffa agevolata per tutti gli studenti (superiori ed università) che potranno vivere ed appassionarsi al calore della Curva Mero a soli 50,00 euro. Inoltre tutti gli studenti che sottoscriveranno l’abbonamento riceveranno in omaggio una sciarpa da indossare al Benelli, e non solo, per dimostrare il proprio attaccamento ai colori giallorossi.

La seconda linea guida è dedicata a tutti i tifosi che nella passata stagione hanno voluto continuare a fare sentire la propria vicinanza alla squadra sottoscrivendo, nonostante le incertezze post Covid, un abbonamento stagionale. A loro infatti è stata garantita la medesima tariffa scontata della stagione 21/22.

Comune a tutti gli abbonati rispetto alla stagione 20/21 la possibilità di assistere ad una partita in più, infatti l’abbonamento prevede solo una giornata giallorossa.

Restano invariate rispetto allo scorso campionato anche le tariffe dei singoli biglietti, con la possibilità di acquistare i tagliandi in prevendita online e sulla rete vendita VivaTicket godendo, oltre al fatto di evitare le code ai botteghini, di prezzi scontati rispetto all’acquisto nel giorno della gara.

Visto il successo dell’iniziativa, sarà confermata la possibilità ai ragazzi minorenni di potere richiedere un biglietto omaggio in Curva Mero compilando l’apposito form on-line a ridosso delle partite e ricevendo direttamente nella propria casella mail il titolo di accesso.