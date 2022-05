Il Romagna RFC esce senza punti dall’ultima prova in trasferta della stagione: il Noceto si impone con un netto 43-10 sui galletti, che dunque non riescono a confermare la vittoria ottenuta all’andata e a proseguire la striscia di risultati positivi delle ultime settimane.

Gli emiliani conducono tutto l’incontro ma, se nel primo tempo il Romagna riesce a tenersi agganciato, andando all’intervallo sotto per 10-3, nella ripresa il Noceto prende il largo.

Ad aprire le marcature è proprio la squadra di casa, che all’8’ si porta in vantaggio con una meta trasformata, segnata da Passera, che proprio oggi festeggiava lo storico traguardo delle 300 partite con la squadra nocetana. I primi punti del Romagna arrivano invece, al 12’, da un calcio piazzato mandato tra i pali da Sergi, che non riesce a fare il bis con l’altra punizione guadagnata un paio di minuti dopo dalla squadra romagnola. Nell’ultimo quarto del parziale anche il Noceto può contare su due calci di punizione per allungare: Dogliani ne manda a bersaglio solo uno, così da chiudere il parziale sul 10-3.

Nella ripresa partenza lampo del Noceto, che al 1’ trova la meta del raddoppio, ma la risposta romagnola è altrettanto pronta, grazie alla meta di Lamptey, trasformata da Sergi, che li porta sotto sul 15-10. Non basta a riaprire la partita perché un’altra marcatura pesante della squadra di casa, al 7’, complica la possibile rimonta romagnola: il Noceto continua a insistere e, dopo aver messo al sicuro il bonus offensivo con la 4° meta, al 20’ allunga ancora con una marcatura pesante, per il 36-10. Il Romagna non riesce a recuperare terreno e a cambiare il volto della partita, che si chiude con un’altra meta a favore dei padroni di casa, che sigilla il risultato sul 43-10.

Archiviata quest’ultima prova esterna della stagione, resta ora l’ultimo appuntamento di campionato: domenica allo Stadio del Rugby di Cesena il Romagna RFC chiuderà la propria stagione con il Perugia.

Tabellino della partita

Campionato di Serie A 2021-22 (girone 3) –VIII giornata ritorno

Domenica 1 maggio 2022 – Stadio Nando Capra di Noceto

Rugby Noceto – Romagna RFC (mete 6-1; primo tempo 10-3; punti conquistati 5-0)

Rugby Noceto: Pagliarini, Passera (20’ st Illari Malinovskyy), Greco, Terzi (Gabelli), Savina, Dogliani, Albertengo (25’ st Albertini), Boccalini, Ferrarini, Chiesa (1’ st Alagna), Devodier, Boggiani (36’ st Azzolini), Quiroga (36’ st Zaja), Ferro (25’ st Boscain), Pasqual (36’ st Bolsi).

All: Ferrarini

Romagna RFC: Martinelli, Donati, Fiori, Vincic (28’ st Babboni), Tauro, Gallo, Sergi (8’ st Onofri), Maroncelli, Marini, Lamptey (4’ st Scermino), Buzzone (8’ st Zani), Sgarzi (22’ st Cesari), Mazzone (22’ st Lepenne), Sparaventi (8’ st Manuzi), Fantini (8’ st Pirini).

All: Luci

Arbitro: Imbriaco

Marcature:

Primo tempo: 8’ m Passera tr Dogliani (7-0), 12’ cp Sergi (7-3), 35’ cp Dogliani (10-3)

Secondo tempo: 1’ m Terzi nt (15-3), 2’ m Lamptey tr Sergi (15-10), 7’ m Pasqual tr Dogliani (22-10), 13’ m Savina tr Dogliani (29-10), 20’ m Greco tr Dogliani (36-10), 40’ m Greco tr Dogliani (43-10)

Cartellini: nessuno

Note: Giornata soleggiata. Campo in ottime condizioni, 400 spettatori. Player of the Match: Elia Pasqual (Rugby Noceto)

Campionato di Serie A, girone 3 – VIII giornata di ritorno: Napoli Afragola – Pesaro 13-37, Perugia – Civitavecchia annullata (20-0 tavolino), Noceto – Romagna, Amatori Catania – Cavalieri Union Prato 26-41. Riposa: Unione Rugby Capitolina

Classifica: Capitolina 70, Cavalieri 58, Perugia 47, Noceto 42, Pesaro 41, Romagna 31, Amatori Catania 28, Napoli 12, Civitavecchia 7.