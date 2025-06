Dopo la conferma di mister Nicola Cavina in panchina e nel ruolo di direttore sportivo, il Faenza calcio dà il via all’operazione mercato partendo da quattro elementi di esperienza e qualità.

Sono il portiere e capitano Riccardo Ruffilli, i difensori Matteo Albonetti e Francesco Gimelli, e la mezzala Qazim Gjordumi che saranno anche nella prossima stagione un punto di forza della squadra manfreda a chi hanno dato un contributo fondamentale per la promozione e la successiva salvezza in Eccellenza.

L’allenatore e diesse biancoazzurroNicola Cavina esprime soddisfazione.

“La società è molto contenta di confermare questi giocatori che hanno fornito un rendimento costante dimostrando notevoli qualità di far gruppo. Li riteniamo molto importanti dal punto di vista tecnico e umano, quindi ideali per trasmettere la loro esperienza ai giocatori più giovani”.

I quattro calciatori condividono la linea, tutti contenti di rimanere.

Innanzitutto il portiere Riccardo Ruffilli, diventato capitano a inizio stagione passata in cui ha superato il traguardo delle 500 partite in carriera, che si è dimostrato un valore aggiunto per carisma ed esperienza. “Restare a Faenza è sempre stata la mia priorità.– conferma Ruffilli – Ripartiamo dalla grande gioia di aver realizzato un’impresa che ha premiato il lavoro e lo spirito di sacrificio mai venuti meno nei momenti difficili. L’obiettivo della prossima stagione è di fare un campionato tranquillo e di toglierci qualche soddisfazione in più. Il compito di noi giocatori più esperti sarà di crescere i giovani con l’esempio e la dedizione”.

Il centrale Matteo Albonetti è un punto fermo della retroguardia.

“Sono molto contento di proseguire il mio percorso qui dove ho trovato un gruppo splendido che ha raggiunto un’ ottima intesa. Ripartire da questa base, con innesti mirati potrà consentire al mister Cavina di poter contare su un organico duttile e di fare cambi durante la gara in cui potremo adottare anche moduli diversi sulla base degli avversari– dice Albonetti – Sono lieto di continuare a lottare per i colori biancoazzurri del Faenza. Non vedo l’ora di rimettermi gli scarpini”.

Del reparto arretrato fa parte anche Francesco Gimelli che è però un supporto importante in fase offensiva per la capacità di corsa e di crossare. “Mi trovo bene a Faenza e sono felice di proseguire. Si è creato un bel gruppo con mister Cavina. Ho molta stima e fiducia che potremo fare bene in Eccellenza, campionato molto competitivo, in cui torneremo a cimentarci con l’esperienza di quest’anno. Non vedo l’ora di riprendere”.

Il veterano dell’ambiente biancoazzurro, 109 e 21 gol in carriera nel Faenza, è la mezzala Qazim Gjordumi, tornato due anni fa dopo diverse stagioni altrove.

“Sono soddisfatto dell’obiettivo che abbiamo raggiunto grazie al gruppo che si è consolidato, superando le difficoltà iniziali. Questa è una buona base di ripartenza per un torneo in cui possiamo toglierci delle soddisfazioni. Sono motivato a fare bene assieme a tutta la squadra”.

I curriculum dei quattro biancoazzurri

Riccardo Ruffilli

Nato il 28 novembre 1987 a Forlì, ha iniziato nella Pianta, poi è cresciuto nelle giovanili del Cesena fino alla Primavera arrivando alle soglie della Prima Squadra, allora tra C e B. Poi due stagioni al Mezzolara in D, quindi sei anni e mezzo all’Argentana vincendo il campionato di Promozione e con presenza stabile in Eccellenza. Stessa categoria a Meldola, a Castrocaro e al Del Duca. Poi il rientro nella sua città in Prima Categoria al Pianta per motivi lavorativi e familiari, con l’obiettivo comunque di poter competere per vincere. Cosa che è accaduta con due finali play off perse. Con il Faenza si è però rifatto proprio vincendo i playoff e risalendo in Eccellenza mantenuta quest’anno. Ha tagliato il traguardo delle 500 partite in carriera.

Matteo Albonetti

Nato il 17 novembre 1990 a Lugo, Albonetti è arrivato dal Placci Bubano Mordano a dicembre 2023 a Faenza. In precedenza ha giocato nella Comacchiese, conquistando il passaggio in Eccellenza quatto anni fa, e prima ancora nello Sparta Castel Bolognese, nell’Argentana, nel Massa Lombarda e nel Baracca Lugo a inizio carriera.

Francesco Gimelli

Nato a Forlì il 5 maggio 1999, ha iniziato nella squadra della sua città, dove ha vinto il titolo campione d’Italia categoria Allievi. Dopo aver giocato in Prima squadra con il Forlì in serie D, ha militato nel Diegaro in Eccellenza e poi in Promozione per due anni nello Spiv, quindi nel Meldola e nel Faenza da luglio 2023.

Qazim Gjordumi

Nato a Faenza, il 9 ottobre 1995, Qazim Gjordumi soprannominato “Chaz” in ambito calcistico, dopo aver iniziato a giocare a calcio da bambino nella Dinamo Faenza, è cresciuto nel settore giovanile di un’altra squadra cittadina, il San Rocco, prima di passare, a 17 anni, al Faenza dove ha esordito in Prima Squadra in Eccellenza. Poi si è trasferito a Forlì, quindi alla Sammaurese in serie D. E’ sceso al Reda in Prima Categoria, poi a San Pietro in Vincoli in Eccellenza e Promozione. Da qui il ritorno al Faenza dove si conferma tra i leader della squadra.