I gatti della Piallassa Baiona rischiano di rimanere senza accudimento. Nel proprio profilo Facebook infatti, l’Enpa d Ravenna ha comunicato che alla persona che si occupava della colonia felina è stato rubato il motore dell’imbarcazione indispensabile per raggiungere le aree dove abitano i felini. La colonia infatti si trova in mezzo alla valle e la volontaria dell’Enpa per raggiungerla è costretta ad utilizzare un battello a motore. La notte scorsa invece il fuoribordo è stato rubato.

Informata dell’accaduto, oltre alla denuncia, l’Enpa si è attivata per trovare un nuovo motore e ha quindi divulgato l’appello anche sui propri canali social. Si cerca un fuoribordo da 2.5 cv, in modo che possa essere smontato e portato a casa ogni volta, per scongiurare altri possibili furti.