San Bartolo, frazione di Ravenna. Lungo la via Cella, fino a questi giorni, un cane attendeva quieto il passaggio dei passanti. Non abbaiava, ma strappava ogni volta un sorriso. Era Poldo Mario, un cane in ceramica, vestito con cura, sempre in maniera diversa per restituire un attimo di allegria e spensieratezza nella frenesia della quotidianità.

Nella notte tra il 12 e il 13 gennaio, però, Poldo Mario è stato rubato. I proprietari, che avevano ideato l’iniziativa e si occupavano di vestirlo, hanno ora lanciato un appello sui social nella speranza di poter ritrovare il proprio cane e magari riprendere con quell’abitudine che aveva incontrato l’apprezzamento di molti.