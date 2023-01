Rubato il Gesù Bambino dal presepe di Fognano. Non è la prima volta che si verificano furti di questo genere a danno della rappresentazione natalizia. Ma quest’anno il presepe allestito dal gruppo di volontari con figure a grandezza naturale nel loggiato di Palazzo Focaccia, in via Ciani, è stato particolarmente martoriato.

A fine anno, con una lettera pubblica, i volontari che hanno curato l’allestimento avevano dato la notizia del furto di un cammello e di una pecora. Ora è invece arrivata la notizia del furto della statua di Gesù.

Il presepe è stato illustrato con i personaggi classici della rappresentazione, pastori e artigiani, realizzati con materiali e vestiti di facile reperibilità. È una tradizione che ormai si ripete da diversi anni, come però purtroppo i furti.