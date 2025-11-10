I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cervia – Milano Marittima, con il supporto dei militari delle Stazioni di Cento (FE) e Ostiano (CR), hanno dato esecuzione a una misura cautelare nei confronti di due giovani stranieri, di 19 e 22 anni, ritenuti responsabili di estorsione in concorso e ricettazione.

I fatti risalgono alla scorsa estate, quando un giovane di Cervia aveva subito il furto della propria bicicletta elettrica, del valore di circa 3.000 euro, parcheggiata nei pressi di un bar di Pinarella. Dopo essersi messo autonomamente alla ricerca del mezzo, la vittima si era imbattuta in un gruppo di ragazzi, due dei quali avevano affermato di sapere dove si trovasse la bici e di poterla recuperare.

Pochi minuti dopo, i due erano effettivamente tornati con la bicicletta, ma avevano preteso 200 euro per restituirla. Il proprietario, spaventato, aveva consegnato 70 euro, l’unica somma di denaro che aveva con sé, e i due si erano poi dileguati.

A seguito della denuncia, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa di Cervia hanno avviato un’indagine che, grazie all’escussione della vittima e all’analisi delle immagini di videosorveglianza, ha permesso di identificare i due autori.