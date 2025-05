Continuano i servizi di controllo del territorio svolti nel fine settimana dai Carabinieri della Compagnia di Cervia – Milano Marittima, con controlli mirati effettuati in particolare presso la stazione ferroviaria di Cervia e a Milano Marittima, nelle zone maggiormente frequentate dai giovani al fine di contrastare le condotte di malamovida.

In particolare, durante lo scorso fine settimana, sono state denunciate due persone, resesi responsabili del furto con strappo di un cellulare ai danni di un 18enne. I due autori sono stati individuati dai militari intervenuti, sulla base della descrizione fornita dalla vittima, venendo poi riconosciuti con certezza dal giovane derubato, al quale è stato restituito il cellulare sottratto e ritrovato in possesso degli aggressori.

Nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale una persona è stata denunciata per guida in stato di ebrezza alcolica poiché sorpresa alla guida della propria auto con tasso alcolemico di 1,47 g/l. Altre due persone sono state invece sanzionate amministrativamente per essersi posti alla guida con tassi alcolemici di 0,78 g/l e 0,63 g/l.

Altri tre giovani, tra cui un minorenne, sono stati invece segnalati alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di modiche quantità di hashish

.

Infine tre giovani sono stati sanzionati ai sensi dell’art. 17 del “Regolamento di polizia e sicurezza urbana del Comune di Cervia”, in quanto trasportavano e consumavano bottiglie di alcolici in luogo pubblico dopo le 22, condotta che è punita con una sanzione amministrativa fino a 500 euro e con il contestuale sequestro amministrativo degli alcolici.