Nella notte appena trascorsa, intorno alle 00:30, un intervento della Polizia di Stato ha condotto all’arresto di due ragazzi, rispettivamente di 23 e 21 anni, ritenuti responsabili dei reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

L’operazione è scaturita da una segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza, a seguito della quale la Sala Operativa ha disposto l’invio di un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico nei pressi del parcheggio pubblico di via Port’Aurea. Giunti sul posto, gli operatori hanno riscontrato la presenza di due autovetture con i vetri infranti, all’interno delle quali erano stati asportati vari oggetti, e una terza auto con un finestrino danneggiato. I ladri si erano concentrati su vetture con targhe straniere.

Gli accertamenti hanno consentito di individuare e fermare i due soggetti, entrambi richiedenti asilo, di origini egiziane.

Nel corso delle fasi di controllo, i fermati hanno opposto resistenza agli operatori di polizia, rendendo necessario il loro accompagnamento negli uffici della Questura, dove sono stati tratti in arresto.

Informato il pubblico ministero di turno, sono stati disposti gli arrestati nelle camere di sicurezza, in attesa della celebrazione del giudizio con rito direttissimo.