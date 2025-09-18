La Polizia di Stato di Ravenna ha arrestato due uomini, accusati di furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale della città.

Il fatto è avvenuto ieri, quando i due – cittadini marocchini di 34 e 28 anni – hanno sottratto dal negozio due motoseghe, per un valore complessivo di alcune centinaia di euro.

A dare l’allarme è stato il personale del punto vendita. Gli agenti dell’UPGSP della Questura di Ravenna, giunti sul posto, hanno subito avviato le ricerche, riuscendo a rintracciare i sospettati che nel frattempo avevano tentato di far perdere le proprie tracce, rifugiandosi in un casolare nelle vicinanze.

Bloccati e condotti in Questura, i due sono risultati già noti alle forze dell’ordine per precedenti. Dopo gli accertamenti, sono stati posti a disposizione dell’Autorità giudiziaria e trattenuti nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa dell’udienza per direttissima.