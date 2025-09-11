Pomeriggio movimentato a Cervia, dove i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno arrestato un 43enne e una 37enne, ritenuti presunti responsabili di una rapina impropria in concorso all’interno di un supermercato.

I due, secondo la ricostruzione, si sarebbero impossessati di generi alimentari per un valore di circa 300 euro, ma sono stati sorpresi dal direttore del punto vendita. Una volta scoperti, invece di restituire la merce, hanno tentato la fuga aggredendo il responsabile a calci.

L’allarme del personale ha fatto intervenire rapidamente una pattuglia dei Carabinieri, che ha rintracciato i due nelle vicinanze del supermercato. Dopo l’identificazione, la coppia è stata portata in caserma e arrestata. La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita ai gestori del punto vendita.

Gli arrestati sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza fino all’udienza di convalida davanti al Tribunale di Ravenna. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei loro confronti la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Ravenna.