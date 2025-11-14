Lo scorso fine settimana i Carabinieri della Stazione di Milano Marittima hanno denunciato due uomini di 37 e 19 anni, entrambi stranieri, ritenuti responsabili di ricettazione in concorso.

I fatti sono avvenuti nella notte tra sabato e domenica, quando una chiamata al 112 ha segnalato un furto nei pressi di un locale del centro. All’arrivo della pattuglia, due ragazze hanno raccontato di essere state derubate delle loro borse, fornendo anche una descrizione dei presunti autori.

I militari si sono immediatamente messi alla ricerca dei soggetti, riuscendo a rintracciarli mentre si stavano allontanando dalla zona. Accompagnati negli uffici della Compagnia di Cervia – Milano Marittima, i due sono stati sottoposti a perquisizione personale, durante la quale è stata trovata parte della refurtiva.

Alla luce degli elementi raccolti, i Carabinieri hanno proceduto all’identificazione e alla denuncia per ricettazione in concorso, restituendo quanto recuperato alle legittime proprietarie.

Uno dei due è stato inoltre denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale, avendo ostacolato le operazioni dei militari durante il controllo.