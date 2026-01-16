Nel primo pomeriggio di ieri, un intervento della Polizia di Stato ha portato all’arresto di un ragazzo, ritenuto responsabile di un furto aggravato perpetrato ai danni del supermercato Coop situato all’interno del centro commerciale Esp.

L’attenzione del personale di vigilanza è stata attirata da tre giovani che si muovevano con fare sospetto tra gli scaffali dell’esercizio commerciale, osservando con insistenza la merce e l’ambiente circostante. Un comportamento che ha indotto i vigilanti a monitorarne discretamente gli spostamenti.

Quando i tre hanno superato le casse, il sistema antitaccheggio è entrato in funzione, segnalando quindi merce rubata. La vigilanza è quindi intervenuta, bloccando due dei tre soggetti, mentre il terzo è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Sul posto sono giunti immediatamente gli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che hanno proceduto all’arresto di uno dei due fermati, un maggiorenne di origine egiziana, per concorso nel reato di furto aggravato e per il quale è stata disposta, in data odierna, l’immediata liberazione. Il secondo fermato, un minorenne, è stato invece deferito in stato di libertà secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Sono tuttora in corso le attività investigative volte all’identificazione del terzo soggetto coinvolto, al fine di ricostruire compiutamente l’episodio e accertare eventuali ulteriori responsabilità.