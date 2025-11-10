Nella giornata di ieri la Polizia di Stato di Ravenna ha arrestato un cittadino marocchino di 25 anni con l’accusa di rapina impropria.

L’uomo, dopo essersi impossessato di un profumo del valore di 140 euro all’interno di un’attività commerciale, ha reagito con violenza ai tentativi dei commessi di fermarlo. In evidente stato di alterazione, si è scagliato contro di loro, ma è stato prontamente bloccato dagli agenti della Questura, intervenuti sul posto dopo una segnalazione giunta alla Sala Operativa.

Il giovane, poco collaborativo anche durante le fasi successive, è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito.

Informata l’Autorità Giudiziaria, è stato disposto il trasferimento dell’arrestato presso la Casa Circondariale di Ravenna, dove resterà in attesa dell’udienza di convalida.