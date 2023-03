E’ stato espulso e fatto rientrare in Albania, un uomo accusato di furti nei cantieri edili tra Ravenna e Forli.

L’uomo non potrà più viaggiare nel area Shengen per i prossimi 5 anni.

Si tratta di un albanese, pluri-pregiudicato e anche irregolare, che ha visto eseguito il provvedimento di espulsione, a seguito delle accuse confermate per reati contro la persona e il patrimonio.

Come riporta il Corriere di Romagna, i reati risalgono all’estate scorsa, quando gli investigatori fecero un blitz in un’abitazione e trovarono una notevole quantità di materiale edile che era stato rubato in almeno venti occasioni tra le province di Forlì e Ravenna per un valore complessivo di oltre 100.000 euro.

15 le denunce di furti di attrezzature di vario genere presso diversi uffici delle forze di polizia. Tutta la merce venne sequestrata ed in gran parte restituita.