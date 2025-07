I Carabinieri di Savio hanno arrestato un 40enne per rapina. In particolare i militari sono intervenuti dopo che al 112, un uomo ha chiamato dicendo di aver sorpreso e fermato uno straniero che stava rubando all’interno della sua autovettura. I militari, prontamente intervenuti, hanno raccolto la denuncia della vittima e preso in consegna l’autore, sorpreso, poco prima, rompere il finestrino posteriore della sua auto con l’intento di rubare gli oggetti e i valori lasciati all’interno. Il ladro ha poi aggredito il proprietario dell’auto nel tentativo di darsi alla fuga. Il fermato è stato quindi accompagnato in caserma e dichiarato in arresto per rapina. Al termine delle formalità di rito, su disposizione del magistrato di turno, è stato associato al carcere di Ravenna in attesa del processo.