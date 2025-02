Nel pomeriggio di lunedì 10 febbraio, la Polizia Locale di Ravenna ha tratto in arresto, per rapina, un 19enne italiano, già noto alle Forze dell’Ordine. Il giovane, dopo aver sottratto alcuni profumi di marca da una vetrina all’interno del negozio “Caddy’s”, vistosi scoperto, nel darsi alla fuga, ha avuto una colluttazione con una commessa, ferendola ad uno zigomo.

Successivamente si è diretto in strada dove è stato fermato, dopo un breve inseguimento, da una pattuglia della Polizia Locale, impegnata in un posto di controllo nelle vicinanze, che è immediatamente intervenuta poiché richiamata dalle urla della dipendente.

Il ragazzo ha tentato di sottrarsi con la forza al controllo degli operatori di polizia e nel divincolarsi ha strattonato un agente causandogli lesioni alla spalla destra.

Il ladro è stato comunque fermato e tratto in arresto.

La refurtiva (profumi del valore di circa 200 Euro) è stata recuperata.

Il rapinatore è risultato, inoltre, armato, in quanto durante la perquisizione personale, sono stati rinvenuti in suo possesso un bastone in metallo estensibile della lunghezza di circa 43 cm e un coltello a serramanico, con lama di circa 16 cm, prontamente sequestrati.

L’udienza per direttissima si è tenuta oggi pomeriggio alle 15 e si è conclusa con la convalida dell’arresto da parte del Giudice, che ha inoltre disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria operante.