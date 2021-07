Si è conclusa con una rovinosa caduta l’escursione in bicicletta di sabato mattina per una ciclista a Fognano. La donna, mentre percorreva via Valletta intorno alle 11, ha perso il controllo della bici ed è caduta a terra. Immediatamente soccorsa, è stato lanciato l’allarme alla centrale operativa del 118 che ha inviato in via Valletta un’ambulanza e l’auto con il medico a bordo. Nel frattempo da Ravenna è decollato l’elicottero, atterrato poi al campo sportivo di Fognano.