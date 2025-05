La delegazione di Ravenna dell’associazione Italiana Punto croce, esporrà i propri manufatti monocromatici ricamati a punto croce, di solo colore rosso, per questo il nome “Rouge” nello spazio espositivo PR2 in via Massimo D’Azeglio n. 2 a Ravenna.

La mostra, con ingresso gratuito, aprirà sabato 31 maggio alle 11 e sarà visitabile fino a domenica 8 giugno alle 19.

Il gruppo delle ricamatrici è specializzato nella realizzazione del ricamo con retro perfetto, cioè nel retro non risultano visibili fili di fermatura né tanto meno nodi; in pratica risulta bello e ordinato quasi come il diritto.

La mostra è la continuazione del progetto svolto a Casa Guerrini nel 2023 dal Centro Sociale Auser di Sant’Alberto intitolato “Creazioni al femminile: tra antico e moderno”, durante il quale, sono stati organizzati diversi laboratori, tra i quali anche quello di punto croce tenuto dalle socie, rivolto a tutte le età, e che si è concluso con la mostra dei lavori all’interno dello spazio espositivo di Casa Guerrini a Sant’Alberto.

Il punto croce è una tecnica di ricamo su tessuto a trama regolare in quanto i fili devono essere contati. Una attenzione particolare deve essere posta all’ago, che normalmente è privo di punta, ma attualmente le “crocettiste” preferiscono dotarsi di aghi con in cima una piccola pallina che serve ad entrare meglio nelle trame. Il filo deve essere proporzionato alla trama del tessuto, di norma è di cotone del tipo “mouliné”, che si presenta come un filo a sei capi divisibili e generalmente se ne usano due capi.

Il gruppo delle ricamatrici ravennati si ritrova il martedì sera, dalle 20.30 alle 23, nella Parrocchia di San Rocco a Ravenna, da ottobre a maggio.

Orari della mostra:

Sabato 31 maggio dalle 11 alle 19

Sabato, domenica e lunedì dalle 10 alle 19

Martedì, mercoledì e giovedì dalle 15.30 alle 19

Venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19