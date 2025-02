Intorno alle 16.30 , nell’ambito dei lavori SNAM, si è verificata una rottura della condotta idrica di via Selice a Conselice, che rifornisce Lavezzola e che sta provocando l’interruzione della fornitura dell’acqua in tutto l’abitato.

Le squadre di pronto intervento idrico di Hera sono intervenute immediatamente e stanno procedendo con la riparazione della rottura, che si presume sia completata entro sera, salvo imprevisti: nel frattempo, per far fronte alle esigenze immediate delle utenze della zona, dalle 18.30 circa sarà in funzione un’autobotte in Piazza dei Caduti a Lavezzola.

Hera ricorda che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il proprio numero dipronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.