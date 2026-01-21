Rottura della rete idrica: polemiche in consiglio comunale

Le 14 ore senz’acqua di una buona parte della città sofferte fra il 13 e il 14 gennaio, a causa di una rottura della condotta idrica, hanno animato il consiglio comunale di martedì pomeriggio. La Pigna e Lista per Ravenna hanno chiesto spiegazioni alla giunta, imputando un vuoto comunicativo e contestando il servizio di gestione dell’emergenza organizzato da Hera.

La rottura in viale Farini è avvenuta poco prima delle 22 del 13 gennaio. In base al rapporto di Hera, 7 minuti dopo il primo operatore dell’azienda è arrivato sul posto. La ditta incaricata della riparazione, invece, è arrivata poco prima di mezzanotte, da Brisighella. Ed è questo uno dei punti contestati da Lista per Ravenna. Alvaro Ancisi chiede che per le emergenze venga incaricata una ditta più vicina a Ravenna. Complessa è stata definita l’individuazione della rottura, così come l’intervento di riparazione.