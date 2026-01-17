I lavori effettivi di riparazione sono però iniziati qualche ora dopo. L’avviso ufficiale del Comune di Ravenna che i “tecnici di Hera sono al lavoro” è stato emesso all’1.40. Essi non dipendono però da Hera, che nel luglio 2024 ha appaltato per 4 anni più 2 rinnovabili “la manutenzione delle reti del ciclo idrico”, compresi “i servizi di pronto intervento”, nelle aree di Modena e di Imola-Ravenna, alla Cefla di Imola, la quale si avvale, per la provincia di Ravenna, della Fabbri Costruzioni di Brisighella. La chiamata in orario notturno dei tecnici e la notevole distanza chilometrica da Ravenna ha dunque provocato un ritardo non lieve, senza del quale il lavoro di ripristino della rete idrica si sarebbe concluso prima che la città si svegliasse e si attivasse. Sono convinto da sempre che i capitolati d’appalto (meglio se non sono mega appalti) dei servizi di pronto intervento devono assicurare, a prescindere da qualsiasi diversa convenienza economica, che gli interventi siano avviati con la dovuta urgenza.